مسؤول أممي: يمكن التوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء الغربية

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كولر، خلال حديث صحفي، أن "هناك إمكانية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع المستمر منذ عقود في المنطقة بعد التئام ممثلي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا حول طاولة مستديرة في جنيف لأول مرة منذ 2012".
وأعلن كولر عن "انتهاء مفاوضات جنيف في جو إيجابي وسيتم استئنافها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019".
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