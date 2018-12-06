مسؤول أممي: يمكن التوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء الغربية

أكد مبعوث ​الأمم المتحدة​ إلى الصحراء الغربية ​هورست كولر​، خلال حديث صحفي، أن "هناك إمكانية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع المستمر منذ عقود في المنطقة بعد التئام ممثلي ​المغرب​ وجبهة البوليساريو و​الجزائر​ و​موريتانيا​ حول طاولة مستديرة في جنيف لأول مرة منذ 2012".

وأعلن كولر عن "انتهاء مفاوضات جنيف في جو إيجابي وسيتم استئنافها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019".