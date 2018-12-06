بوتين يدعو الاتحاد الأوراسي لتعزيز سيادته الاقتصادية

اقترح الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ على الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، "العمل على وضع بنية تحتية مشتركة للتعاملات المالية، بهدف تعزيز سيادة أعضاء الاتحاد الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "إنشاء مثل هذا البنية التحتية، المعتمدة على التقنيات المالية الحديثة، سيتيح زيادة استقرار أنظمة الدفع الوطنية لدول الاتحاد، ويجعلها أقل تبعية للدولار والعملات الأجنبية الأخرى".

ولفت إلى أن "هذا يعني الارتقاء بالسيادة الاقتصادية بكل معنى الكلمة"، واصفاً اتفاق توحيد تشريعات السوق المالية الذي تم التوقيع عليه في أيلول الماضي، بأنه "خطوة كبيرة في صياغة ​الفضاء​ المالي المشترك لبلدان الاتحاد".