الاتحاد الأوروبي يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

احتفل الاتحاد الأوروبي في مصر مع شركائه باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام. ويتماشى الاحتفال مع التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.

ونظم الاتحاد الأوروبي في مصر مع شركائه المجلس الوطني لشؤون الإعاقة و"هانديكاب إنترناشيونال" ومؤسسة "دروسوس" فعالية مشتركة في مركز شباب ورّاق الحضر بالجيزة تحت شعار "معا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة". وتضمنت الفعالية العديد من الأنشطة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ سواء رياضية أو ألعاب أو برنامج للموهوبين، بالإضافة إلى تنظيم حلقة نقاش حول التمكين والشمول.

وقال إيفان سوركوش؛ سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، بحسب بيان تلقى "الخليج 365" نسخة منه: إن "الاتحاد دعم على مدى السنوات الماضية تمكين وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر من خلال عدد من المبادرات والمشروعات الهامة التي تصل قيمتها إلى 8.3 مليون يورو"، مؤكدًا أن العمل مع المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي مع البلدان الشريكة.

وتشمل المشروعات التي تسهم في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، عمل الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اليونيسف على تحسين أداء القوى العاملة في المدارس الابتدائية الدامجة في إطار مشروع "توسيع الوصول إلى التعليم وحماية الأطفال المعرضين للخطر في مصر". ونفذ المشروع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم نموذجا لإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العامة التي اثبتت أنها مستدامة وناجحة في تعزيز التحاق الأطفال حرمانا بالتعليم الابتدائي وإتمامه. وأسهم المشروع في تجهيز أكثر من 55 مدرسة في محافظات الإسكندرية وسوهاج والغربية ومطروح لاستيعاب جميع أساليب التعلم وتوفير تعليم ذو جودة لجميع الأطفال. ويشمل ذلك تحديد الطلاب الذين يعانون من إعاقات في التعلم باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، وتحسين معارف ومهارات المعلمين، وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة، وتلبية معايير سهولة وإمكانية الوصول إلى التعليم.

ويتماشى دعم الاتحاد الأوروبي لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر مع الخطة الإستراتيجية القومية للتعليم قبل الجامعي 2014 - 2030 والتي تهدف إلى زيادة فرص الحصول على التعليم للأطفال الأكثر احتياجا من خلال توفير التعليم الشامل.

يذكر أن مصر كانت قد أعلنت عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث يسهم الاتحاد الأوروبي في دعم التزام الحكومة المصرية بالدمج الكامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.