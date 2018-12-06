قاتل أمه بـ"المنجل" في أسوان يمثل جريمته وسط حراسة مشددة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان :إيهاب عمران

انتقل فريق من النيابة العامة بكوم أمبو في أسوان، مع قوة من مباحث مركز الشرطة اليوم الخميس، إلى قرية فارس بمركز كوم أمبو، وذلك لتمثيل المتهم بقتل والدته بالمنجل جريمته في مسرح الجريمة.

ومثل المتهم واقعة الاعتداء على أمه بالمنجل أمام فريق النيابة والمباحث.

وكان اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بطعن مزارع يعاني مرضًا نفسيًا، أمه بالمنجل، وهو ما أدى إلى مصرعها في الحال.

وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومثل اليوم الجريمة في موقعها.