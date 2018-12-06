رئيس وفد الحوثيين: نتطلع إلى تحقيق السلام وفتح مطار صنعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم (د ب أ)

قال محمد عبدالسلام، رئيس وفد جماعة أنصار الله الحوثية إلى مباحثات السلام فى السويد والناطق باسمهم، اليوم الخميس، إن جماعته تتطلع إلى أن يكون هناك سلام دائم في اليمن.

وأضاف عبدالسلام، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نتطلع أن يكون هناك مواكبة للاهتمام بالقضية اليمنية، وتوضيح الجانب الإنساني والمجازر والجرائم التي يتعرض لها اليمن، هذا شيء مهم وأقل واجب يمكننا القيام به في هذا الوقت".

وأوضح أن "مطالب جماعته تتمحور برفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي، ووقف التصعيد العسكري الذي يتعرض له ميناء الحديدة (غرب اليمن)، إلى جانب إيقاف العدوان" ، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي في اليمن.

وأكد عبدالسلام أنهم حريصون على أن تكون هناك مرحلة انتقالية جديدة تستند إلى شراكة جميع الأطراف.

وأشار إلى أنه سيتم تبادل الأسرى بين الطرفين في وقت قريب، دون الإشارة إلى موعد محدد.

في الوقت ذاته، أكد وفد الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، أن مبدأ نجاح هذه المشاورات، هو تحقيق المرجعيات الثلاث المتمثّلة بالمبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216 ومخرجات الحوار الوطني.

وانطلقت اليوم مشاورات السلام في منطقة الرنبو الواقعة على بعد 57 كيلو مترا شمال ستوكهولم، حيث اجتمع وفدا الحكومة والحوثيين في قاعة واحدة بتواجد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث وعدد من السفراء.

ومن المقرر بدء المشاورات بين الطرفين في مقر تواجدهم بقلعة جوهانسبرج، حيث ستقام المشاورات بين الوفدين بشكل منفرد (دون لقاء مباشر)، وسيدير المشاورات المبعوث الأممي مارتن جريفيث.