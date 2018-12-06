"بعد نصف ساعة".. الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح على القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظة القاهرة تشهد سقوط أمطار غزيرة بعد نصف ساعة من الآن.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، اليوم الخميس، أن الأمطار تسقط بالفعل في الوقت الحالي على مناطق في محافظة القليوبية وصلت حتى مدينة قليوب.

وأكد رئيس الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس يشهد ذروة موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة حتى مساء اليوم، بينما تكون غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتابع عبدالعال: "بالنسبة لحركة الملاحة البحرية تشهد اضطرابًا، كما أن القاهرة تشهد حركة ونشاط واضح للرياح خلال الساعات المقبلة".