"قنصوه" يتفقد موقع حريق "الإسكندرية للبترول".. ولجنة فنية تحدد أسباب اندلاعه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جولة تفقدية لموقع الحريق الذي نشب بشركة الإسكندرية للبترول بمنطقة وادي القمر.

وأخمدت قوات الحماية المدنية والقوات المسلحة، اليوم، حريقا هائلا اندلع بتنك بنزين رقم 205 بشركة الإسكندرية للبترول بمنطقة وادي القمر، دون حدوث إصابات.

ونجح رجال الإطفاء بالتبريد حول مكان الحريق وعزل المنطقة التي اندلع بها، بعدما تم ترحيل المنتج المتبقي من رصيد البنزين من التنك رقم ٢٠٥ التابع لشركة الإسكندرية للبترول إلى التنك رقم ٢٤٣ الخاص بشركة انربك.

وشارك المحافظ في الاجتماع العاجل لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، والذي انتهى إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة لتحديد الأسباب الفنية لاندلاع الحريق وإعداد تقرير عاجل بذلك.

حضر الاجتماع اللواء باسم عزت علام، رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، ومدحت بهجت، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعابد عز الرجال، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وعمرو مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة أموك.