خلال 24 ساعة.. ضبط 63 قطعة سلاح و224 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن عدة حملات مكبرة على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.
وأسفرت جهود الحملات الأمنية عن ضبط 63 قطعة سلاح ناري، 224 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
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