الشمالية: (28) ألف فدان قمح في الموسم الشتوي

كشفت الولاية الشمالية عن زراعة (120) ألف فدان قمح خلال الموسم الشتوي منها(28) ألف فدان بمحليتي الدبة والقولد، في وقت أكدت فيه أن توفير الوقود يمضي بحسب الخطة الموضوعة له.
وقال وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية عوض الخير عبد الرحمن بحسب (smc) أن محلية الدبّة تم فيها زراعة (20) الف فدان، فيما حظيت محلية القولد بزراعة (8) الف فدان، مشيراً إلي أن عمليات زراعة المحصول ستتواصل حتي منتصف الشهر الجاري.
وكشف عبد الرحمن عن إستجلاب آليات جديدة وتوزيعها علي المشاريع الزراعية المختلفة بالولاية، مؤكداً أن عمليات الموسم الزراعي الشتوي تسير بصورة جيدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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