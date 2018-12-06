النيل الأبيض تتسلم (20) مليون جنيه لإكمال عملية الحصاد

كشفت حكومة ولاية النيل الأبيض عن تسلمها لمبلغ (20) مليون جنيه من البنك المركزي لإكمال حصاد الموسم الصيفي إضافةً إلى مبلغ (7) ملايين جنيه من وزارة الري لصيانة الآليات وقطع الغيار للموسم الشتوي. وأشار د. صديق المرير وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية بحسب (smc) إلى إكتمال زراعة (100) ألف فدان بمحصول القمح، لافتاً إلى إستلام الولاية لحصصها المقررة من الجازولين للموسم الشتوي. وأبان المرير أنه تم إستخدام النظام التقني الهندسي المتقدم بالتنسيق مع هيئة البحوث الزراعية والمتمثل في الزراعات الحديثة والإشراف المباشر وتدريب المزارعين إضافة إلى الأسمدة التي تزيد من معدلات خصوبة التربة، كاشفاً عن تقديم مقترحات لوزارة الزراعة بتخصيص مناطق شمال الولاية من الكوة حتى القطينة لزراعة الأرز والقمح ومساحات أخرى جنوب الولاية لزراعة الذرة والسمسم والقطن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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