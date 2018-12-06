عشاء دبي يكشف خطوة فينجر نحو بايرن ميونخ

كشف الفرنسي إيمانويل بيتي، لاعب آرسنال السابق، أن مواطنه أرسين فينجر سيعود قريبًا جدًا إلى عالم التدريب، بعدما توقف عن العمل منذ نهاية الموسم الماضي ورحيله عن آرسنال.

وأوضح بيتي أنه اجتمع مع فينجر خلال حفل عشاء في دبي، وأكد له المدرب أنه سوف يعود في وقت قريب جدًا لعالم التدريب، حيث يرفض صاحب الـ69 عامًا الاعتزال.

وحسب ( موقع كوره ) فقد ألمح بيتي إلى أن فينجر قد يتولى تدريب بايرن ميونخ خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش، والذي يعاني معه الفريق البافاري ويعيش موسمًا سيئًا حتى الآن.

وفي تصريحات لبيتي نقلتها صحيفة “ذا صن” البريطانية قال عن فينجر: “لا، لن يعتزل، سوف يدرب قريبًا جدًا، لقد أجريت محادثة معه قبل 3 أسابيع عندما كنت في دبي، لقد كان مع صديق لي هناك”.

وأضاف: “هناك شائعات كبيرة في فرنسا حول تدريبه لبايرن ميونخ، والبعض منهم قال إنه سيذهب لريال مدريد، لا أثق بذلك، وقال البعض إنه سيعمل كمدير رياضي في باريس”.

وتابع: “ما زلت أعتقد أن فينجر متحمس للعمل فوق أرضية الملعب مع اللاعب، هذا شيء مهم بالنسبة له، لا أراه يعمل في المكاتب، ما زال يملك الكثير من الخبرة ليعطيها في الملعب”.

واختتم: “أعتقد أنه يعرف ما الخطأ الذي حدث معه في آرسنال، وحتى إن كان في الـ70 من عمره فسوف يستخدم هذه التجربة لصالحه، آرسنال كان بحاجة للتغيير وأرسين يعرف ذلك، كان الأمر مثل الطلاق بين الزوجين”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ).