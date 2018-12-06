قيادات جبال النوبة بالخارج تطالب الوساطة بإشراكها في المفاوضات

أكدت قيادات النوبة بالخارج على ضرورة الشروع في نقل المواد الإنسانية للمواطنين بالمناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية بجنوب كردفان، في وقت كشفت فيه عن تقديمها لمقترح للقاء الوساطة الأفريقية برئاسة امبيكي قبل جولة المفاوضات المقبلة.

وقال د. آدم جمال أحمد رئيس وفد أبناء النوبة بالخارج بحسب (smc) إن عمليات إيصال المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات يساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، مبيناً أنهم طالبوا بمشاركتهم في الجولة القادمة والتركيز على مناقشة المسار الإنساني ومناقشة قضايا السودان بعيداً عن مفاوضات المنطقتين.

وفي سياق متصل امتدحت إحسان تية كوكو القيادية بالمنطقة قرار إعلان تمديد وقف إطلاق النار وإيقاف العدائيات من قبل الحكومة والحركة الشعبية، مشيرة إلى أن طواف رجالات الإدارات الأهلية والعمد علي كافة المحليات ساهم في دفع جهود السلام وتحقيق الإستقرار بولاية جنوب كردفان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)