السودان يشارك في منتدى تعزيز السلم بدولة الإمارات

شارك وزير الدولة أبوبكر عثمان إبراهيم الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد، يوم الخميس، بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في المنتدى الخامس لتعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية. ويختتم المنتدى أعماله يوم الجمعة.

ويلتقى وزير الدولة على هامش المنتدى عدداً من الوزراء والعلماء من الإمارات والدول المشاركة، لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين السودان والمؤسسات النظيرة في تلك الدول.

ويتناول المنتدى بحسب الشروق – عدداً من المحاور يناقش خلالها 12 ورقة بحثية وعلمية أعدت من علماء ومختصين من الدول ذات الأديان المختلفة.

ويهدف المنتدى لتأكيد أن الفطرة السليمة هي العدل والمحبة والسلام، فضلاً عن ضرورة التراحم لاستمرارية الوجود في أمن وسلام ورخاء، ونبذاً للعنف والتطرف والغلو.

يشار إلى أن المنتدى كان قد افتتحه وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، بحضور وزراء الشؤون الإسلامية بالدول العربية والإسلامية، والأمين العام لرابطة للعالم الإسلامي، وقيادات الديانات المسيحية واليهودية في العالم، بجانب سفير الحريات الدينية بالولايات المتحدة الأميركية وممثلين للاتحاد الأوروبي، والسفير محمد الكارب سفير السودان بأبوظبي، إضافة إلى يوسف الطيب قرشي المدير العام للإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتواصل بالمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)