الدوري الإيطالي – إنتر يتطلّع لفرملة رونالدو ويوفنتوس

ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان يأتي في ظروف جيدة للفريقين، فهل يتمكن إنتر من إيقاف قطار “السيدة العجوز” ؟

أكد قائد وهداف إنتر ميلان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، أنه يتطلع لمواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما يحل فريقه ضيفاً على يوفنتوس، المتصدر وبطل المواسم السبعة الأخيرة، الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

وسيحاول إيكاردي، في المواجهة الأولى بين اللاعبين في البطولة الإيطالية، قيادة إنتر ميلان إلى إلحاق الهزيمة الأولى بيوفنتوس الذي حقق بداية موسم رائعة برقم قياسي هو 40 نقطة في 14 مباراة (13 فوزاً وتعادل) بعد أن ضم إلى صفوف أفضل لاعب في العالم خمس مرات، من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في الترتيب الحالي برصيد 29 نقطة، لكن فوزه على يوفنتوس قد يبقى الصراع على اللقب قائماً بعد أن ابتعد فريق “السيدة العجوز” بفارق 8 نقاط عن وصيفه في الموسم الماضي نابولي بقيادة مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي.

وفي الحالة المعاكسة، قد تشكل هزيمة إنتر ميلان في “دربي إيطاليا” بين عملاقي الشمال، ضربة قوية لطموحاته وتمهد الطريق أمام يوفنتوس نحو لقب ثامن توالياً لاسيما أنه تخطى عقبة الفرق التي قد تشكل له مطبات على هذا الطريق وفي مقدمتها نابولي (3-1) وميلان (2-صفر) ولاتسيو (2-صفر أيضاً) وفيورنتينا (3-صفر)، ولم يبق سوى روما المتراجع إلى المركز السابع (20 نقطة).

وبحسب (بين سبورت) قال إيكاردي “لعبت ضده (يوفنتوس) مرات عدة، لكن هذه المرة هي الأهم منذ أن جئت إلى هنا” قادماً من سمبدوريا في 2013.

وأضاف إيكاردي “لن أقبل بالتعادل. يجب أن نذهب إلى هناك بدون خوف. لا أستطيع الانتظار من أجل اللعب ضد كريستيانو رونالدو، سيكون من دواعي سروري أن أكون معه في المواجهة”.

وتابع اللاعب الذي دافع عن ألوان إنتر ميلان حتى الآن في 170 مباراة حتى الآن في “Serie A” سجل خلالها 108 أهداف، “لكنه ليس مشكلتي. (المدافعان الهولندي) ستيفان دي فراي و(السلوفاكي) ميلان سكرينيار موجودان هناك”.

ويخوض إيكاردي (25 عاماً) موسماً جيداً، وسجل حتى الآن ثمانية أهداف في الدوري و11 في جميع المسابقات، كما هي حال رونالدو مع يوفنتوس (10 أهداف في صدارة هدافي الدوري و11 في جميع المسابقات).

ويعود الفوز الأخير لإنتر على يوفنتوس في معقله مدينة تورينو إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2012، لكن رئيسه الصيني ستيفن جانغ يصر على أن فريقه “يتمتع دائما بالثقة”.

وقال في هذا الصدد “نحن مستعدون للمباراة. نحن نتحسن ونلعب بشكل أفضل، ونحاول في كل موسم أن نقدم أفضل من سابقه”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) .