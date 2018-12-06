الوطني يحذر قياداته من القبلية في “البناء الحزبي

دعا نائب الرئيس لشؤون الحزب د. فيصل حسن إبراهيم، الخميس، قيادات الوطني بالنأي عن الجهوية والقبلية في حملة البناء الحزبي، محذراً إياهم من مغبة الشروع في تكوين تكتلات تنظيمية أو السعي لاستقطاب العضوية بشأن الترشح لمنصب الوالي في الانتخابات القادمة.

وخاطب فيصل ختام الملتقى التنظيمي الرابع لقطاع الاتصال التنظيمي الذي ضم نواب رؤساء الحزب بالولايات والمحليات، وأمناء الاتصال التنظيمي، ومشرفي المحليات، وأمناء الولايات، وقال إنهم يريدون الملتقى منبراً لجمع الصف ووحدة الكلمة احتراماً للمبادئ والقيم.

وأكد أنهم لا يترددون في تطبيق اللوائح ومحاسبة من يخالف التوجيهات وضوابط الحزب.

وأعلن فيصل عن اعتزام المؤتمر الوطني إجراء تعديلات في قطاعاته عبر المكتب القيادي خلال الفترة القادمة، بعد أن أجاز مجلس الشورى القومي في اجتماعه الأخير مقترح التعديلات في اللوائح والنظام الأساسي للحزب.

من جهته، قال رئيس قطاع التنظيم حامد ممتاز، إن الملتقى ناقش البناء الحزبي (٢٠١٩-٢٠٢٤)، ووقف على لوائح الحزب والنظام الأساسي والقضايا السياسية والاقتصادية.

وبحسب شبكة الشروق أعلن أمين أمانة التعبئة السياسية عمار باشري عن انطلاق مؤتمرات البناء الحزبي النموذجية في الخامس عشر من ديسمبر المقبل بجميع محليات السودان في توقيت واحد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)