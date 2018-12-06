كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أدنوك" تطلق عملياتها في السعودية بمحطتين في الرياض والأحساء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتقع محطة الخدمة الأولى على طريق الرياض الدمام، وتبعد حوالي 40 كيلومترا عن العاصمة الرياض، بينما تقع المحطة الثانية في مدينة الهفوف في محافظة الأحساء.
وشهدت المحطتان إعادة بناء واسعة النطاق لتتماشى مع المعايير التشغيلية وقواعد ومتطلبات العلامة التجارية لـ "أدنوك للتوزيع" وسيحظى العملاء بنفس مستويات الخدمة المتميزة المطبقة في محطات خدمة الشركة في الإمارات.
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيعالمهندس سعيد مبارك الراشدي: " يعد افتتاح هاتين المحطتين الجديدتين في السعودية من اللحظات الفارقة في تاريخ أدنوك للتوزيع، لأنهما أولى خطواتنا نحو نمو وتوسعة نطاق عمليات الشركة على الصعيد الدولي، ويأتي تدشين المحطتين إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الشركة لتحقيق أهدافها المنشودة ".
وتواصل شركة أدنوك للتوزيع منذ الطرح الأولي لأسهمها في ديسمبر2017، تحقيق معدلات نمو ملحوظة، مسجلةً نتائج مالية قوية خلال الربع الأول والثاني والثالث من 2018.
وأحرزت الشركة تقدما في عدد من المبادرات الهادفة لدعم استراتيجيتها للنمو في مجال الوقود، والمجالات الأخرى، وخفض التكاليف، فضلاً عن التركيز على توسعة نطاق حضورها محليا وإقليميا.
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