كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسوشيتد برس: مصر أصبحت سابع أكبر سوق للسلاح عالمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار تقرير نشرته أسوشيتد برس، إلى أن المعرض يأتي ضمن توجه مصر إلى تنويع مصادر تسليحها وزيادة نسبة التسليح غير الأمريكي لديها.
ونقل التقرير توقعات المحلل العسكري الامريكي بن موريس، بارتفاع واردات مصر من السلاح لتصل إلى 9 مليارات دولار سنويا خلال العقد المقبل، بما يجعلها سابع أكبر سوق للسلاح عالميا.
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