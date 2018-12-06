كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: ولادة أول طفلة من رحم امرأة متوفية منذ عامين في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "رويترز"، أن الأطباء في البرازيل نجحوا في ولادة أول طفلة عن طريق نقل رحم من متبرعة متوفية.

ويأتي نجاح تلك الحالة بعد فشل 10 محاولات سابقة لنقل رحم من متبرعة متوفية في عدد من دول العالم.

وشهدت السويد في عام 2013، ولادة أول طفل بعد عملية نقل رحم من متبرعة على قيد الحياة.

وأبلغ العلماء حتى الآن عن إجمالي 39 حالة من هذا النوع أسفرت عن ولادة 11 طفلا، وفقا لرويترز.

