كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: ولادة أول طفلة من رحم امرأة متوفية منذ عامين في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي نجاح تلك الحالة بعد فشل 10 محاولات سابقة لنقل رحم من متبرعة متوفية في عدد من دول العالم.
وشهدت السويد في عام 2013، ولادة أول طفل بعد عملية نقل رحم من متبرعة على قيد الحياة.
وأبلغ العلماء حتى الآن عن إجمالي 39 حالة من هذا النوع أسفرت عن ولادة 11 طفلا، وفقا لرويترز.
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