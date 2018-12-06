إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة في المعبر الحدودي باب مليلية

أحبطت العناصر الأمنية، المرابطة في المعبر الحدودي “باب مليلية”، صباح اليوم الخميس، محاولة تهريب مبلغ مالي مهم من العملة الأجنبية، كان مخبأً بإحكام في لوحة قيادة سيارة مرقمة في المغرب.

المبلغ المالي، الذي أحبطت العناصر الجمركية تهريبه، قدر بحوالي 360 ألف درهم، بعد أن أخضعت السيارة للتفتيش الروتيني، الذي تقوم به العناصر الأمنية بشكل دوري في المعبر الحدودي، إذ إن الموقوف كان يرغب في إدخاله إلى مدينة الثغر المحتل، مليلية، من دون التصريح به لدى مكتب الصرف.

وتم إيداع الموقوف لدى السلطات الأمنية قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، مع فرض أداء الضرائب، والغرامات اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.