القضاء يعزل رئيس جماعة المحمدية المنتمي لـ”البيجيدي” من منصبه

قال القضاء، اليوم الخميس، كلمته الأخيرة في قضية عزل حسن عنترة، رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، من منصبه، بعدما تقدم عدد من أعضاء مجلسه الجماعي بملتمس عزله.

وأصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكمها القاضي بـ”عزل المطلوب في الطعن حسن عنترة من منصبه كرئيس لجماعة المحمدية، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك مع النفاذ”.

يشار إلى أن عنترة، ساهم إخوانه في الحزب في الإطاحة به، حيث كان 32 عضوا في المجلس الجماعي للمحمدية، يتقدمهم 14 عضوا من حزب العدالة والتنمية، قد تقدموا بطلب استقالته، في التاسع من شهر شتنبر الماضي، مطالبين بإدراج نقطة تقديم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس الجماعي للمحمدية، ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، قبل أن يحال ملفه على القضاء.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد قررت، في فبراير الماضي، حل فرع الحزب بالمحمدية، وهو ما ضاعف من مشاكل الحزب، الذي يسير الشأن الجماعي في المدينة.