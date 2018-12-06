حجز 3480 قرصا مخدرا كان في طريقه إلى مدينة الدارالبيضاء

حجزت فرقة الشرطة القضائية في مدينة الفنيدق، مساء أمس الأربعاء، 3480 قرصا مخدرا من نوع “ريفوتريل”، كان في طريقه نحو مدينة الدارالبيضاء، لترويجه في شوارعها، وبين مراهقيها.
وأوضح بلاغ لولاية أمن تطوان أن الشخص، الذي ضبط متلبساً بالأقراص المخدرة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وجرى توقيفه على مستوى محطة سيارات الأجرة، وذلك عندما كان يعتزم السفر نحو مدينة الدارالبيضاء.
وأبرز البلاغ نفسه أنه جرى الاحتفاظ بالشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مسارات تهريب هذه الأقراص المخدرة، وكشف جميع الأشخاص، الضالعين في ترويجها.
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