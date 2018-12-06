برشلونة يعلنها..هذه مدة غياب مالكوم عن الملاعب

أعلن نادي برشلونة، عشية اليوم الخميس، أن لاعبه البرازيلي مالكوم بحاجة لفترة راحة قد تتراوح لأسبوعين، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام كولتورال، برسم إياب دور الـ32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وأفسدت إصابة اللاعب مالكوم، فرحة المجموعة بالفوز العريض أمام كولتورال والتأهل إلى الدور المقبل من مسابقة كأس ملك إسبانيا، بعد أن غادر اللاعب أرضية “الكامب نو” باكياً بعد الإلتواء الذي تعرض له، في انتظار ما ستحمله التقارير الطبية حول حالته الصحية.

يٌشار إلى أن اللاعب خضع إلى فحوصات دقيقة وأشعة، لتحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض، قبل تأكيد الطاقم الطبي للنادي أن نجمه بحاجة لفترة قد تصل لأسبوعين، قبل اللحاق بالملاعب الكروية مجدداً.