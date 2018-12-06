الأمن يطلق الرصاص في وجدة..شخصان في حالة سكر عنفا فتاة وواجها الشرطة بساطور! 

اضطر ضابط شرطة في ولاية الأمن في وجدة، صباح اليوم الخميس، إلى إطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية من سلاحه الوظيفي، خلال تدخل أمني لتوقيف شخصين، كانا في حالة سكر متقدمة برفقة فتاة، عرضا حياتها، وعناصر الشرطة للتهديد، خصوصا عند استعمالهما ساطورا من الحجم الكبير.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المصالح الأمنية توصلت بإشعار هاتفي، يفيد أن شخصين يعتديان على فتاة بالضرب، والجرح في الشارع العام، بعدما كانت برفقتهما على متن سيارة خفيفة، الأمر الذي استدعى تدخل أحد عناصر الشرطة، التي حاولت توقيف المشتبه فيهما، غير أن أحدهما أشهر ساطورا في مواجهة رجال الأمن، وحاول الاعتداء عليهم، قبل أن يعمد مرافقه إلى محاولة دهسهم بواسطة السيارة، التي كان يتولى سياقتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن أحد ضباط الشرطة استخدم سلاحه الوظيفي، وأطلق ثلاث رصاصات تحذيرية، ما مكنه من تخليص الفتاة، التي كانت في حالة سكر متقدمة، ومصابة برضوض، وكدمات جراء الاعتداء، الذي طالها من طرف مرافقيها، قبل أن يتمكنا من الفرار.

المصادر نفسها أشارت إلى أن البحث الأولي، الذي تقوم به المصالح الأمنية، أسفر عن تشخيص هوية المشتبه فيهما، إذ يجري، حاليا، تكثيف الأبحاث لضبطهما، مبرزة أن الخبرات المنجزة أكدت أن السيارة، المستعملة في الاعتداء ذاته، تحمل لوحات ترقيم مزيفة، في حين تم الاحتفاظ بالفتاة تحت الحراسة الطبية في المستشفى، في انتظار استكمال البحث معها حول خلفيات، وملابسات هذه القضية، في انتظار التمكن من توقيف المشتبه فيهما.