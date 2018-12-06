الجيلالي فرحاتي أول المغاربة المكرمين في مراكش.. وفنانون: هو منا وإلينا وتكريمه اعتراف لجيل بأكمله – فيديو

حج عدد من الفنانين المغاربة، يوم أمس الأربعاء، إلى قصر المؤتمرات في مدينة مراكش، للمشاركة في حفل تكريم المخرج المغربي، الجيلالي فرحاتي.

وأعرب عدد من الفنانين المغاربة عن سعادتهم بتكريم فرحاتي في إطار فعاليات المهرجان الدولي للفيلم، الذي تحتضن فعالياته مدينة مراكش.

وقال الممثل، سعيد باي: إن “تكريم الجيلالي فرحاتي رد اعتبار لاسم الفرحاتي”.

أما الممثل محسن المالزي، فقد اعتبر التكريم حمولة معنوية تعطى للفنان، خصوصا لاسم كبير.

وقالت الممثلة أمال عيوش إن يوم تكريم الجيلالي فرحاتي، يوم عرس للسينما المغربية، باعتباره من عظمائها، وبفضله تم تأسيس السينما المغربية.

الممثل محمد الشوبي، بدوره، اعتبر تكريم الجيلالي فرحاتي، تكريما للسينما المغربية، وليس فقط لشخص واحد.

أما الممثلة فاطمة الزهراء بناصر، فقالت إن “الجيلالي فرحاتي رائد من رواد السينما المغربية، وفنان بما تحمله الكلمة من معنى، وتكريمه هو تكريم لنا”.