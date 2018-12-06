الناصرة: مؤتمر استراتيجيات النضال النسوي الفلسطيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء واليوم العالمي لحقوق الإنسان، تنظم لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية مؤتمرا خاصا لإطلاق 3 أبحاث صادرة عنها، يوم الإثنين المقبل الموافق 10.12.2018، بين التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، في فندق "ليغاسي" في الناصرة.

والأبحاث الثلاثة تحت عنوان: "حقوق النساء والأحوال الشخصية: استراتيجيات النضال النسويّ الفلسطينيّ في إسرائيل".

وستعرض خلال المؤتمر الأبحاث الثلاثة وهي تختص في قوانين الأحوال الشخصية، مسيرة عمل لجنة الأحوال الشخصية واستراتيجياتها النضالية للعمل في التعديلات القانونية، وأثر هذه التعديلات. وبالإضافة إلى ذلك، ستقام ورشات حوارية مع الجمهور حول الأبحاث، وسيتم عرض تجربة اللجنة من الحقل.