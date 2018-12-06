الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طهران تتهم "إرهابيين مدعومين من الخارج" بالوقوف وراء اعتداء جابهار اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "ارهابيين مدعومين من الخارج" بالوقوف وراء الاعتداء الذي أوقع قتيلين الخميس في جابهار في جنوب شرق إيران. وكتب ظريف على تويتر "سجلوا كلامي جيدا: إيران ستحيل هؤلاء الإرهابيين وأسيادهم الى القضاء".

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