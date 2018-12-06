انت الان تتابع أكرم حسني يتعاقد علي فيلم «الأوضة الضلمة الصغيرة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:١٩ م

تعاقد المنتج "وليد منصور" مع النجم "أكرم حسني" لبطولة فيلمه الجديد "الأوضة الضلمة الصغيرة"، قصة "محمد سامي"، سيناريو وحوار "هشام هلال"، إخراج "محمد سامي"، وسوف يبدأ تصوير الفيلم ابتداءً من يوم 20 ديسمبر وذلك لعرضه في عيد الفطر المبارك.. وكان آخر أفلام "أكرم" مع "منصور" فيلم "البدلة"، الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وهو بطولة النجم "تامر حسني" والنجم "أكرم حسني" والنجمة" أمينة خليل"، ويعد "الأوضة الضلمة الصغيرة" أول فيلم من بطولته المطلقة.

وفي نفس السياق، يخوض أكرم حسنى تجربة درامية جديدة، حيث يستعد لبطولة عمل يحمل عنوان "اسمه إيه"، وسيكون مشاركًا من خلاله في رمضان المقبل. أما في رمضان الماضي، لعب حسني دور البطولة في مسلسل "الوصية"، رفقة الفنان أحمد أمين، الذي قدم برنامج "البلاتوه" على قناة النهار، وقد حقق المسلسل مشاهدات واسعة خلال