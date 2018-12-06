انت الان تتابع رانيا فريد شوقي عرافة في مسلسل مصري سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ م

انتهت رانيا فريد شوقي من تصوير مشاهدها في مسلسل "أيام العسل"، مع المؤلف فاروق الشعيبي والمخرج أحمد نور، ويشارك في العمل نخبة من الفنانين المصريين. أحداث المسلسل تدور في حلقات منفصلة، وتشارك رانيا في الحلقة 20 بعنوان "العرافة" مع كل من الفنانين علاء مرسي وإيناس كامل ومحمد حسني وبعض النجوم العرب، لافتة إلى أنها تجسد خلال أحداثه شخصية العرافة "شيماء"، التي تقوم باستغلال كل من حولها وتوهم المحيطين بها بقدرتها على حل مشاكلهم ومساعدتهم في العديد من الأمور. وصور المسلسل في استوديو المغربي بمنطقة سقارة.

مسلسل "أيام العسل" إنتاج مصري سعودي مشترك، وتدور أحداثه في 36 حلقة منفصلة، ومن المقرر أن يتم عرضه في 3 مواسم كل موسم 12 حلقة. وتقوم رانيا ببطولة إحدى الحلقات، وتؤدي دور عرافة تستغل الناس. من جهة أخرى، تواصل رانيا حاليا تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، وأشارت رانيا فريد شوقي إلى

مسلسل "أيام العسل" إنتاج مصري سعودي مشترك، وتدور أحداثه في 36 حلقة منفصلة، ومن المقرر أن يتم عرضه في 3 مواسم كل موسم 12 حلقة. وتقوم رانيا ببطولة إحدى الحلقات، وتؤدي دور عرافة تستغل الناس. من جهة أخرى، تواصل رانيا حاليا تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، وأشارت رانيا فريد شوقي إلى أن الجزء الثاني من المسلسل يشهد العديد من التطورات لشخصية "نيرة" التي تجسدها خلال أحداث العمل. "أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي، ويبدأ عرضه في آخر شهر ديسمبر.