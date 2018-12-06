رانيا فريد شوقي عرافة في مسلسل مصري سعودي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ م
انتهت رانيا فريد شوقي من تصوير مشاهدها في مسلسل "أيام العسل"، مع المؤلف فاروق الشعيبي والمخرج أحمد نور، ويشارك في العمل نخبة من الفنانين المصريين. أحداث المسلسل تدور في حلقات منفصلة، وتشارك رانيا في الحلقة 20 بعنوان "العرافة" مع كل من الفنانين علاء مرسي وإيناس كامل ومحمد حسني وبعض النجوم العرب، لافتة إلى أنها تجسد خلال أحداثه شخصية العرافة "شيماء"، التي تقوم باستغلال كل من حولها وتوهم المحيطين بها بقدرتها على حل مشاكلهم ومساعدتهم في العديد من الأمور. وصور المسلسل في استوديو المغربي بمنطقة سقارة.
مسلسل "أيام العسل" إنتاج مصري سعودي مشترك، وتدور أحداثه في 36 حلقة منفصلة، ومن المقرر أن يتم عرضه في 3 مواسم كل موسم 12 حلقة. وتقوم رانيا ببطولة إحدى الحلقات، وتؤدي دور عرافة تستغل الناس. من جهة أخرى، تواصل رانيا حاليا تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، وأشارت رانيا فريد شوقي إلى
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