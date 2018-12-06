انت الان تتابع 9 يناير محاكمة مدحت شلبي بتهمة الإساءة لـ«الخطيب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ياسر عبيد ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٦ م

حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، جلسة 9 يناير المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي مقدم برنامج "مساء بيراميدز"، في البلاغ المقدم من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. واتهم "الخطيب" -في بلاغه- مقدم برنامج "مساء بيراميدز" بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية، والتلفظ بعبارات اعتبرها "بيببو" تمثل جرائم سب وقذف في حقه، وتسيء لشخص رئيس النادي الأهلي في حلقة بُثت يوم 25 سبتمبر الماضي.

وقال "شلبي" خلال حلقته: "إذا كان البيان قد خرج من النادي وفقًا لفكر الكابتن محمود الخطيب، وبعد سخرية البعض على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اضطر لتغييره، لكنه وضع هذه الجزئية في البيان خشية موجة السخرية، وأنا آسف لأن هذا الأمر لا يليق، وإذا كان الفيسبوك هيمشينا فهذه نكبة". كان مجلس إدارة الأهلي