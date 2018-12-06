انت الان تتابع عام على قرار نقل سفارة أمريكا للقدس..ماذا حقق ترامب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، متجاهلا عقودا من الإجماع الدولي.. ماذا حدث منذ تلك الخطوة، وما هو تأثيرها؟

في السادس من ديسمبر عام 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان من البيت الأبيض، عن قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ليحافظ على وعده خلال الحملة الانتخابية بأن يكون الرئيس الأكثر تأييدا لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة، متجاهلا عقودا من الإجماع الدولي حول هوية القدس، التي تسيطر إسرائيل على القطاع الشرقي منها ذي الأغلبية الفلسطينية منذ حرب 1967، وضمته إليها، باعتبار المدينة بأكملها عاصمتهم الموحدة في تحركات لم يوافق عليها المجتمع الدولي، فيما يرى الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لهم.

كانت القوى الأجنبية احتفظت بسفاراتها في العاصمة التجارية لإسرائيل، تل أبيب، لتفادي التأثير على المفاوضات بين الجانبين حول مستقبل القدس، وهو ما أكده الفلسطينيون بأن قرار ترامب اعتراف بحق إسرائيل في المدينة بأكملها، بما في ذلك الجزء الشرقي، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية. لكن القيادة الفلسطينية جمدت العلاقات

كانت القوى الأجنبية احتفظت بسفاراتها في العاصمة التجارية لإسرائيل، تل أبيب، لتفادي التأثير على المفاوضات بين الجانبين حول مستقبل القدس، وهو ما أكده الفلسطينيون بأن قرار ترامب اعتراف بحق إسرائيل في المدينة بأكملها، بما في ذلك الجزء الشرقي، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية. لكن القيادة الفلسطينية جمدت العلاقات مع إدارة ترامب، في الوقت الذي اندلعت فيه احتجاجات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. تداعيات القرار تداعيات القرار ففي 14 مايو، افتتحت السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، ولم يحضر ترامب الحفل، حيث حضرت ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر حفل الافتتاح، وطغت عليه صور احتجاجات الفلسطينيين الضخمة في قطاع غزة. احتجاجات مسبقة احتجاجات مسبقة وأطلق سكان غزة احتجاجات حدودية منتظمة قبل ستة أسابيع من افتتاح السفارة أطلقوا عليها "مسيرات العودة"، لكن المظاهرات بلغت ذروتها في يوم نقل السفارة. ارتفاع ضحايا «مسيرة العودة» في غزة إلى 62 شهيدا حيث وصل عشرات الآلاف إلى السياج الحدودي الذي يفصل بين قطاع غزة وإسرائيل، ونشبت صدامات عنيفة بين المحتجين وجنود الاحتلال، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 62 فلسطينيا بنيران إسرائيلية. ومنذ اندلاع التظاهرات على الحدود في مارس الماضي، استشهد ما لا يقل عن 235 فلسطينيا، ولقى اثنان من الإسرائيليين مصرعهما. هل سارت دولا أخرى على نهج ترامب؟ هل سارت دولا أخرى على نهج ترامب؟ عقب قرار ترامب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن "العديد من الدول الكبرى الأخرى سوف تحذو حذو الولايات المتحدة، لكن حتى الآن لم يتحقق ذلك". لكن يبدو أن جواتيمالا قررت تحقيق حلم نتنياهو، وقامت بنقل سفارتها إلى القدس، بينما قررت باراجواي ذلك في شهر مايو، لكنها تراجعت عن القرار بعد أقل من أربعة أشهر من تغيير الحكومة. قبل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.. إسرائيل تحتفل وفلسطين تدين وأشارت كل من أستراليا والبرازيل والتشيك وبلدان أخرى إلى أنهم قد ينقلون سفاراتهم من تل أبيب إلى القدس، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. ما الذي حدث منذ ذلك الحين؟ ما الذي حدث منذ ذلك الحين؟ وسرعان ما تدهورت العلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية، حيث لم تحدث اتصالات بين الجانبين منذ أن قطعت الأخيرة تواصلها مع الإدارة الأمريكية. من جانبها قررت الولايات المتحدة قطع أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات المقدمة للفلسطينيين بعد أن اتهم ترامب السلطة الفلسطينية بـ"الجحود"، وانتقد رفضهم التعامل مع إدارته، وهو ما أعقبه بإغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن. القرارات الأمريكية دفعت الفلسطينيين إلى القول بأن البيت الأبيض متحيز بشكل صارخ لصالح إسرائيل، ويسعى إلى ابتزازهم ليخسروا قضيتهم. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يشعر الزعماء الفلسطينيون بأنهم تمكنوا من الثبات على موقفهم مع وجود دعم دولي، وسط نفى القوى الكبرى نيتها نقل سفارتها إلى القدس. «أ.ف.ب»: الولايات المتحدة تدشن سفارتها في القدس وسط مخاطر تصعيد وتواصل السلطة الفلسطينية مقاطعة الإدارة الأمريكية، إلا أن فريق ترامب أكد أنهم ما زالوا يخططون لإعلان خطة السلام بين إسرائيل وفلسطين المعروفة باسم "صفقة القرن". وعلى الرغم من أن تفاصيل الصفقة لم يعلن عنها، لكن العديد من المتابعين يؤكدون أنها ستكون في صالح إسرائيل بشكل غير عادل، وستتجاهل أي مطالبات فلسطينية بضم القدس الشرقية. كان ترامب قال في سبتمبر الماضي: إنه "سيتم الإعلان عن الصفقة في غضون شهرين إلى أربعة أشهر، إلا أن هناك مؤشرات قليلة على ذلك".

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