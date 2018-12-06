انت الان تتابع رغم نقل السفارة للقدس.. الأمريكيون لا يحبون إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - على الرغم من اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية العديد من القرارات السياسية في صالح إسرائيل على مر العصور، إلا أن هناك العديد من الأصوات في أمريكا تبدو غير مُرحبة بذلك.

لم تكن يوما التحركات الأمريكية المختلفة على مستوى الساحة العالمية لخدمة إسرائيل مبنية على حب أو تعاطف أو شعور بالالتزام تجاه طفلتها المدللة بالشرق الأوسط، إلا أن تلك القرارات والدوافع المختلفة لواشنطن، كانت دوما مدفوعة بقدر لا بأس به من المصالح. الولايات المتحدة التي تمتلك سجلا طويلا من التحركات السياسية لصالح إسرائيل، والتي كان آخرها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وجدت دوما بعض الأصوات النادرة التي تكشف بعض أسرار تلك العلاقة الخفية بين إسرائيل وواشنطن، لتوضح حقيقة أصيلة بأن العديد من الأمريكيين لا يحبون إسرائيل كما يعتقد العالم.

اللوبي الإسرائيلي الذي صار في حد ذاته أحد أهم عناصر التحكم في القرار الأمريكي، دومًا كان أحد أهم الأمور التي تشغل بال المثقفين في الولايات المتحدة، حيث أكد كتاب "اللوبي الإسرائيل والسياسة الخارجية الأمريكية"، والذي تم إصداره في عام 2007، أن بعض المؤسسات المعنية بصناعة القرار في أمريكا وقعت بأكملها تحت

اللوبي الإسرائيلي الذي صار في حد ذاته أحد أهم عناصر التحكم في القرار الأمريكي، دومًا كان أحد أهم الأمور التي تشغل بال المثقفين في الولايات المتحدة، حيث أكد كتاب "اللوبي الإسرائيل والسياسة الخارجية الأمريكية"، والذي تم إصداره في عام 2007، أن بعض المؤسسات المعنية بصناعة القرار في أمريكا وقعت بأكملها تحت أمرة هذا اللوبي.

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الكتاب الذي نشره كل من الكاتبين "جون ميرشايمر" و"ستيفن والت"، واصل الكشف عن سيطرة اللوبي اليهودي على كل الإدارات الأمريكية، حيث يقول المؤلفان: "ينتمي إلى هذا اللوبي عدد من الجماعات ذات التأثير الكبير داخل أمريكا، من بينها منظمة "إيباك" و"المؤتمر اليهودي الأمريكي" و"منتدى السياسة الإسرائيلي".

وأشار الكتاب إلى أن بعض المؤشرات لم تكن راضية بشكل واضح عن تلك السيطرة، خاصة أن بعض تلك المؤسسات كانت على صلة وثيقة بمراكز اتخاذ القرار في إسرائيل.

بعض المؤسسات التي ذكرها الكتاب، مثل "اللجنة الأمريكية اليهودية" و"الأصدقاء الأمريكيون للكود"، تنتمي إلى منظمة أكبر تضغط من أجل العمل لتنفيذ مصلحة إسرائيل، حتى وإن كانت تتعارض مع بعض المواقف والسياسات الأمريكية في العالم.

وبخلاف السيطرة على المؤسسات الحكومية في الإدارة الأمريكية، فإن ترامب نفسه كان أحد الذين اصطدموا بإسرائيل خلال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من اتخاذه قرارًا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

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وعلى الرغم من كون ترامب هو الذي اتخذ قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، بالإضافة إلى العلاقات الرائعة التي تجمعه باليهود في الولايات المتحدة، وعلى رأسهم مستشاره وصهره جاريد كوشنر زوج ابنته إيفانكا، فإن العديد من المؤشرات لا تشير إلى أن الرئيس الأمريكي يحمل الود الكامل لليهود.

وبرز هذا الأمر خلال حادثة الهجوم المسلح على أحد المعابد اليهودية في مدينة بيتسبرج في ولاية بنسلفينيا خلال أكتوبر الماضي، حيث تعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات لاذعة، بعد أن رفض إلغاء تجمع كان مخططًا له في إلينوي، مبررًا ذلك بقوله: "لا يمكنك أن تجعل هؤلاء الأشرار يغيرون حياتكم، ويغيرون جداول مواعيدكم، أو يغيرون أي شيء"، مشيرًا إلى ضرورة استمرار الحياة".

وحسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية آنذاك، فإن تصريحات الرئيس الأمريكي لاقت استقبالًا حسنًا، لكن تعليقاته حول ما إذا كان يمكن منع الهجوم وقراره بالمضي قدمًا في الأحداث السياسية المُقررة ليوم الهجوم لم يكن مقبولًا لدى العديد من الأوساط السياسية، وبالأخص لدى اليهود.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت لترامب، فإن ذلك لم يُظهر أي استياء من اليهود، ولكن مارك هاريس، الذي كان القس المعمداني في مدينة شارلوت بالولاية الأمريكية حتى استقالته في العام الماضي من أجل الترشح للمنصب، أظهر استياءً واضحا من إسرائيل.

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وروى هاريس تفاصيل زيارته في عام 2011 إلى الأراضي المقدسة، والتي -وفقًا لحديثه- كانت مؤثرة في نفسه على كافة المستويات.

وقال هاريس: "لا يمكنك أن تكون في تلك الأرض، بقدر القوة والحركة التي تتمتع بهما، دون إدراك التوتر المذهل المستمر في تلك الأرض بين الفلسطينيين واليهود.. لن يكون هناك سلام في القدس حتى يأتي اليوم الذي تنحني كل ركبة ويعترف كل لسان بأن المسيح هو الرب".

وأضاف المرشح الجمهوري: "لا يوجد يهودي أو مسلم مُقيم في القدس سيجد السلام ما لم يقبلوا المسيح".

وأكد هاريس أن المنتمين لكافة الأديان يدركون أن المسيح عيسى هو السلام، قائلًا "عندما جاء إلى القدس، قال: أنا السلام.. أنا السلام الحقيقي.. حتى أولئك الذين ينتمون للإسلام يدركون ذلك، وحتى هؤلاء في اليهودية يدركون ذلك، والذين انتموا للمسيحية وفقدوا الصلة مع المسيح عيسى يدركون أنه لن يكون هناك سلام في النفس أو في مدينتهم".

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تصريحات "هاريس" كانت مُثار انتقاد واسع لإسرائيل، والتي لم تتعود على خروج مثل هذا النوع من الجدال الديني والعقائدي من الولايات المتحدة.

وبشكل عام، لم تكن تلك الآراء مفاجئة لإسرائيل أو شعبها، والذين يدركون بشكل واضح مدى تأثير اللوبي اليهودي على مجريات السياسة الأمريكية وقراراتها على كافة المستويات السياسية في الآونة الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وبخلاف ذلك، تدرك تل أبيب في العديد من الأحيان أن السياسة الأمريكي ليست تعاطفًا مع إسرائيل، ولكنها تأتي ضمن مجموعة من الأمور التي يتم التعامل معها على أنها أمر واقع داخل واشنطن على مدى العديد من العقود، كانت خلال إسرائيل الشق الأصيل والأحق بعناية رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين بشتى انتماءاتهم السياسية.