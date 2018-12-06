الان تتابع إسرائيل تمنع محافظ القدس الفلسطيني من دخول الضفة الغربية لـ6 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- وكالات

أصدرت إسرائيل، أمرا عسكريا، اليوم الخميس، يقضي بمنع محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.

وتضمن الأمر العسكري، الصادر عن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية نداف فدان، وفقا لما نقلته الصحف الفلسطينية، إلغاء كافة

التصاريح الممنوحة إلى غيث لدخول الضفة، بسبب اشتراكه في فعاليات غير قانونية وعنيفة وخطيرة، حسب وصفه.

يشار إلى أن إسرائيل، اعتقلت “غيث” في ثلاث مناسبات خلال الشهرين الماضين، آخرها كان الأحد قبل الماضي، لمدة أسبوع، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر فلسطينية، إن إجراءات إسرائيل بحق غيث والمسؤولين الفلسطينيين في القدس تأتي على خلفية تحركاتهم لمنع سيطرة جمعيات استيطانية إسرائيلية على أملاك فلسطينية في شرق القدس.