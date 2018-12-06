أسر معتقلين في إيران تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لإعادة ذويهم

دعت أسر المعتقلين في إيران قادة وزعماء العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك لإعادة ذويهم.

جاء ذلك في خطاب مفتوح من عائلة الضابط السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ليفنسون وأقارب عشرات المعتقلين.

وأكدت الأسر في الرسالة أنهم لن يبقوا هادئين بعد الآن بشأن مطالبهم بالمساعدة في تأمين إطلاق سراح ذويهم المحتجزين هناك.. وقالت: "اتحدنا معًا لنصل إليكم كصوت واحد".

ونشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن نص الخطاب: "نعتقد أن السلطات الإيرانية غير متحفزة لإنهاء ممارسة احتجاز الرهائن الوحشية؛ نتيجة عدم وجود ضغط كاف من جانب المجتمع الدولي. يتوجب على قادة العالم جعل الثمن السياسي لارتكاب انتهاكات حقوقية باهظًا لدرجة أن يصبح إطلاق سراح أحبائنا من مصلحة السلطات الإيرانية".

وسلط الخطاب الضوء على محنة 6 معتقلين في إيران من مزدوجي الجنسية، هم: أحمد رضا جلالي، ونزار زكا، وسعيد مالك بور، وكامران غاديرى، وباكير وسياماك نامازي، وليفنسون.. وزكا هو ناشط لبناني الأصل ومقيم دائم في الولايات المتحدة الأمريكية، احتجز في إيران في سبتمبر/أيلول عام 2015 أثناء حضوره مؤتمر عن تمكين المرأة، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام بتهمة التجسس.

وبعد شهر، ألقي القبض على سياماك نامازي، رجل أعمال إيراني أمريكي، أثناء زيارته عائلته، بعد مرور ثلاثة أشهر على توقيع إدارة أوباما الاتفاق النووي.

أما باكير، والد نامازي، مسؤول سابق في منظمة يونيسيف، اعتقل في فبراير/شباط 2016 بعد أن منحته السلطات الإيرانية إذنًا لزيارة ابنه في سجن "أيفين" في طهران.

وذكرت رابطة العملاء الخاصين السابقين بمكتب التحقيقات الفيدرالية‎، ليفنسون أحد أعضائها، لشبكة "فوكس نيوز"أنها تشعر أنه يتم استخدامه "كورقة مساومات لقوة أجنبية معادية".