ماذا فعل ترامب بشأن "القدس" خلال عاماً كاملاً ؟

وأكدت الهيئة فى بيان صدر عنها بهذا الخصوص، عنصرية القرار الأمريكى وآثاره المدمرة على القضية الفلسطينية، وحق شعبنا الفلسطينى بإقامة دولته، ولما له من أثر على زيادة حدة الهجمة التهويدية ضد القدس، ومقدساتها.
ولخص الأمين العام للهيئة حنا عيسى مجموع القرارات الأمريكية الـ12 الأخيرة الصادرة عن ترمب بخصوص القضية الفلسطينية، على النحو التالى:
بتاريخ 6/12/2017 صدر الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل
وبتاريخ 16/1/2018 تم تقليص المساعدات المالية لـ الأونروا
وبتاريخ 14/5/2018 تم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس
وبتاريخ 3/8/2018 تم قطع كافة المساعدات المالية لوكالة "الأونروا"
وبتاريخ 4/8 /2018 عملت إدارة ترامب على إنهاء وضعية "لاجئ" بهدف وقف عمل "الأونروا" (بتحديد عدد اللاجئين الفلسطينيين بـ40 ألف لاجئ)
وبتاريخ 2/8/2018 تم قطع كامل للمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية
وبتاريخ 7/9/2018 تم وقف دعم مستشفيات مدينة القدس المحتلة
وبتاريخ 10/9/2018 تم إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن
وبتاريخ 10/9/2018 أغلقت الولايات المتحدة الامريكية الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية
وبتاريخ 15/9/2018 اقتطعت الادارة الامريكية 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابية فلسطينية – إسرائيلية مشتركة
وبتاريخ 16/9/2018 تم طرد السفير الفلسطينى حسام زملط من واشنطن.
وبتاريخ 16/10/2018م تم دمج القنصلية الأمريكية مع السفارة الأمريكية فى القدس.
وفى ختام بيانها، اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية الانحياز الأمريكى لإسرائيل وما يصدر عن إدارته من قرارات عنصرية، بداية لعملية تهويدية كبيرة ضد مدينة القدس المحتلة، وطمس ما بقى من عروبتها، وتدنيس مقدساتها لتكون عاصمة لليهود وحدهم، داعية المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته بحماية المدينة المقدسة.
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