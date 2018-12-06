شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل نقص أعداد المدرسين وتأخير الكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعين يوم الأحد لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية ، كما تناقش اللجنة فى نفس اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ثروت سويلم، والدكتور فتحى ندا والدكتور مكرم رضوان، وجمال آدم، فيما يخص التعليم العالى.

وتناقش اللجنة يوم الاثنين طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: د. إنجى مراد فهيم، محمود حمدي أبو الخير، محمد سعيد الدويك، د. ليلى أحمد أبو إسماعيل، رزق راغب ضيف الله ، فيما يخص عجز المدرسين وأزمة تأخير الكتب المدرسية لطلبة مدارس المكفوفين بالتربية والتعليم، إلى جانب طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد الغول، عبد المنعم العليمى، عبدالحميد الشيخ، فيما يخص المعلمين بالتربية والتعليم ،وتستكمل اللجنة فى اجتماعها يوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.