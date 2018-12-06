الإمارات تكشف عن شرطين لإنهاء الأزمة مع قطر

رشا عبدالوهاب

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، إن قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة التي ستنعقد في الرياض يوم الأحد المقبل تعكس استمرار قوة المجلس برغم الأزمة السياسية مع قطر.

وكانت دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قد أعلنت مقاطعتها لقطر منذ يونيو 2017 بسبب اتهامات بأنها تدعم الإرهاب.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، في حسابه الرسمي على تويتر: "نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك".

وأتابع أن "الأزمة السياسية ستنتهي...