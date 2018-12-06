لقاء الجمهورية: الوضع الاقتصادي لا يحتمل التأجيل ولا اختلاق البدع

اشار "لقاء الجمهورية" إلى ان "الوضع الاقتصادي لا يحتمل التأجيل ولا التعطيل ولا اختلاق البدع لتجميد المؤسسات، داعياً المراجع الرسمية المعنية إلى الاسراع في اتخاذ الخيارات المفيدة للبلاد بمعزل عن الرغبات الشخصية"، محذرا من "خطورة تأزيم الوضع الأمني على الحدود اللبنانية من قبل العدو الاسرائيلي الذي لا ينفك عن التفتيش أو عن اختلاق الذرائع لتبرير عدوانه على لبنان وخروقاته المستمرة بحراً وجواً خلافاً للقرار 1701".
وفي بيان بعد إجتماعه الدوري سأل اللقاء "إن كانت الدولة المهددة بالانهيار، تتحمل هذا الاستقواء عليها وعلى أجهزتها الأمنية، الموكلة الحفاظ على سلامة الناس وأمنهم الاجتماعي"، مؤكداً ان "هيبة الدولة يجب ان تعلو فوق الجميع ومن غير المقبول ولا المسموح الاستسلام للأمر الواقع، سواء في عملية تأليف الحكومة أم في التعاطي مع المجريات المترابطة في عملية التجاذب وفي طريقة التخاطب".
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