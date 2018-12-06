كركي أصدر مذكرة بتمديد مهلة خفض الغرامات وزيادات التأخير

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​ ، مذكرة إعلامية تقضي بتمديد العمل بأحكام المذكرة الإعلامية رقم 579 تاريخ 28/ 5/ 2018 المتعلقة بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وجاء في نص المذكرة أنه "تطبيقا لأحكام القانون رقم 110 تاريخ 30/11/2018 المنشور في ​الجريدة الرسمية​ عدد 52 تاريخ 6/12/2018 المتعلق بتمديد العمل بأحكام عدد من المواد الواردة في القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (​قانون الموازنة​ للعام 2018)، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 597 تاريخ 6/12/2018 المتعلقة بتمديد العمل بأحكام المذكرة الإعلامية رقم 579 تاريخ 28/5/2018 المتعلقة بخفض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​، والسماح بتقسيط الإشتراكات لفترات تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى، وذلك اعتبارا من 6/12/2018 ولغاية 31/1/2019.

وبهذه المناسبة يدعو المدير العام أصحاب العمل ومن في حكمهم ولاسيما الأطباء المتعاقدين مع الصندوق لتسوية أوضاعهم قبل إنتهاء العمل بهذه التسهيلات في 31/1/2019".