اللجان النيابية المشتركة برئاسة الفرزلي تابعت درس اقتراح قانون التجارة البرية

أفادت مراسلة "النشرة" في المجلس النيابي بأنّ "​اللجان النيابية المشتركة​ برئاسة نائب رئيس ​مجلس النواب​ النائب ​إيلي الفرزلي​، تابعت درس اقتراح قانون التجارة البرية".

ولفت الفرزلي بعد الجلسة إلى "أنّها استكمال للجلسة الّتي سبقت، المتعلّقة بدرس مواد قانون التجارة البرية الّذي سبق ووصفناه بأنّه مهمّ جدًّا"، موضحًا أنّه "تمّ درس معظم مواد القانون بالعمق المطلوب، وبقيت بعض المواد الّتي تحتاج إلى دراسة في الجلسة المقبلة".

ونوّه إلى أنّ "في الجلسة الّتي ستُعقد الخميس، نأمل أن ننتهي من دراسة المواد المتبقية والانتقال إلى قانون آخر من القوانين المُدرجة على جدول الأعمال".