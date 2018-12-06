الوفاء للمقاومة: مصلحة البلاد تقتضي انفتاحا وواقعية لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن

اكدت ​كتلة الوفاء للمقاومة​ في بيان لها تلاه النائب أنور جمعة أن "مصلحة البلاد تقتضي انفتاحا وواقعية لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

ودعت الكتلة "الادارات الرسمية الى تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وعدم التذرع بحكومة تصريف الاعمال وبالاخص في ما يتعلق بالقضايا الملحة كالمياه والكهرباء"، مشيرة الى أنه "من مصلحة كل القوى السياسية تشكيل الحكومة ويخطئ من يظن أن عجلة البلاد يمكن ان تسير مع غياب إحدى المؤسسات الدستورية".

وحول احداث الاهلية رأت الكتلة أنه "لولا تدخل البعض كادت الشرارة أن تشتعل في الجبل على خلفية إجراء غير مدروس"، معتبرة أنه "يحق لحزب الله ان تسجل له مناقبيته الوطنية وتعاليه عن صغائر الامور ودفعه المسؤولين الى معالجة الأمر قبل ان يمتد لهيب الفتنة"، مشددة على أنه "إذا كان من عبرة يجب ان تستخلص من كل ما حصل هي ان من يتصدى لمواقع السلطة ينبغي ان يكون اوسع صدرا من حاشية يوترها الصخب".