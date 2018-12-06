الدفاع المدني: جريح نتيجة حادث سير وقع في بيت شاما – البقاع

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن "سقوط جريح جراء تعرضه ل​حادث سير​ وقع في ​بيت شاما​ – ​البقاع​"، مشيرةً إلى أن "عناصر من الدفاع الكدني عملت على نقله الى ​مستشفى​ ​تمنين​ العام".

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