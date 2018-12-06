جماعة "أنصار الفرقان" أعلنت مسؤوليتها عن تفجير مقر للشرطة الإيرانية في تشابهار

كشفت وكالة "رويترز"، أنّ "جماعة "أنصار الفرقان" أعلنت مسؤوليتها عن تفجير مقرّ للشرطة الإيرانية في تشابهار". وكان قد قُتل 3 من عناصر الشرطة في مدينة جابهار في جنوب شرق إيران، في هجوم انتحاري بسيارة مفخّخة ضدّ مقرّ قيادة الشرطة.

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