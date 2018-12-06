مسؤول صيني: نعارض الحظر على ايران خارج اطار الامم المتحدة

أكد المتحدث باسم الخارجية ​الصين​ية جين شوانغ إن "بكين تعارض الحظر من جانب واحد على الدول الأخرى، بما فيها ​إيران​ خارج إطار مجلس الأمن وذلك ردا على سؤال حول توقيف المدير المالي لشركة هواوي في كندا لانتهاكه الحظر الأميركي ضد إيران"، مشيراً إلى "أننا عبرنا عن رأينا وموقفنا هذا في العديد من المناسبات بطريقة واضحة وشفافة".

وشدد على أن "الصين، كعضو دائم في ​مجلس الأمن الدولي​، نفذت دائما قرارات مجلس الأمن بشأن الحظر، ولكنها تعارض الحظر الأمريكي الأحادي الجانب ضد الدول الأخرى"، ممشيراً إلى أن "شركة ' هواوي' أكدت في بيانها أن أنشطتها تتماشي مع القوانين واللوائح الدولية".