ظريف: طهران ستعاقب الإرهابيين وأسيادهم على أفعالهم

لفت وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ إلى أن "​طهران​ ستعاقب الإرهابيين وأسيادهم على أفعالهم".

وكانت قد نقلت مواقع إيرانية أن جماعة "أنصار الفرقان" تبنت مسؤولية الهجوم الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص في هجوم نفذ بسيارة مفخخة في مدينة تشابهار الساحلية جنوب شرقي إيران.

فيما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية، نقلا عن مصدر مطلع، بأنه "یحتمل أن یكون الهجوم انتحاريا على مقر الشرطة في تشابهار"، وأن "أصوات إطلاق النار سمعت من مقر الشرطة". ونقلت الوكالة كذلك عن رحمدل بامري حاكم مدینة تشابهار أن "الإرهابیین هاجموا مقر شرطة تشابهار بسیارة تحمل مواد متفجرة".

يذكر ان جماعة "أنصار الفرقان" هي منظمة مسلحة من البلوش في إيران ، تنشط في سيستان وبلوتشستان في جنوب ايران.