15 يناير.. بدء الحفائر في "تل منصور" الأثري بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن عبدالناصر حجازي، مدير عام إدارة الحفائر بمنطقة آثار كفر الشيخ، اليوم الخميس، بدء بعثة المنطقة التي يترأسها في عملية الحفائر بمنطقة تل منصور الكبير الأثري بنطاق مركز الحامول، للتنقيب عن الآثار في هذا التل والذي يبلغ مساحته 15 فدانًا، وذلك بداية من يوم 15 يناير 2019.

وفي السياق ذاته أكدت الدكتورة داليا السيد عبد العزيز، مفتش آثار بمنطقة كفر الشيخ، وعضو بعثة الحفائر بالمنطقة، أن الحفائر التي ستجرى في تل منصور الكبير الأثري بنطاق مركز الحامول، تأتي ضمن اهتمامات وزارة الآثار المصرية، بالتلال الأثرية الواقعة بنطاق منطقة الدلتا بصفة عامة، والتلال الأثرية بنطاق منطقة آثار كفرالشيخ بصفة خاصة.

وقالت عبدالعزيز، إن الهدف من إجراء عملية الحفائر في هذا التل الأثري يعود للبحث والتنقيب عن الآثار الموجودة فيه، وكذا للوقوف على الفترات التاريخية التي ترجع إليها هذه التلال الأثرية ومدى الترابط الحضاري بينها، ودراسة طبقات الأرض ومدلولتها الحضارية والتاريخية سواء كانت هذه المدلولات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.