بعثة المريخ من مطار الخرطوم إلى الجزائر

تعود بعثة المريخ، عصر اليوم الخميس للخرطوم، من أوغندا بعد أن أدى الفريق مباراته أمام فايبرز عصر أمس في إياب تمهيدي أبطال أفريقيا وخسرها بهدف وودع المسابقة بأفضلية الهدف خارج الأرض برغم من أنه كسب لقاء الذهاب بهدفين لهدف، وستغادر البعثة الحمراء مساء اليوم مباشرة إلى الجزائر عبر الخطوط التركية لمواجهة اتحاد العاصمة في العاشر من ديسمبر الحالي في إياب كأس زايد للأندية العربية الأبطال وكان المريخ قد كسب لقاء الذهاب بأربعة أهداف لهدف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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