منع محافظ القدس من دخول الضفة 6 شهور

الخليج 365 | فريق التحرير

جددت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، قرار منع محافظ القدس عدنان غيث من دخول إلى الضفة الغربية لمدة 6 شهور.

وسلمت مخابرات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث القرار، بعد استدعائه والتحقيق معه صباح اليوم، كما بلغته أنه سيستلم قرارًا ثانيًا دون الإفصاح عن تفاصيله الأسبوع المقبل.

يأتي القرار بعد أيام من الإفراج عنه عقب اعتقاله لمدة أسبوع وتسليمه قرار سابق يقضي بمنعه من دخول الضفة لمدة اسبوعين.

ويأتي المنع في حملة استهدفت كوادر حركة فتح في القدس، بهدف الضغط على السلطة الفلسطينية للإفراج عن معتقل لدى السلطة بتهمة تسريب أراضي في القدس المحتلة للمستوطنين.