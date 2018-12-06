الدفعة الثانية من المنحة القطرية تصل غزة

الخليج 365 | فريق التحرير

أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، ظهر اليوم الخميس، أن الدفعة الثانية من المنحة القطرية ستصل قطاع غزة خلال الساعات المقبلة بنفس الطريقة التي وصلت بها الدفعة الأولى.

ووفقًا للصحيفة فإن الدفعة الثانية قيمتها 15 مليون دولار مخصصة لدفع رواتب الموظفين المدنيين غدًا الجمعة.

ولفتت الصحيفة إلى أن قيادات من حركة حماس هددت مؤخرًا باستئناف إطلاق الطائرات الحارقة في حال أخرت "إسرائيل" تحويل المنحة القطرية.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعقيبًا على إدخال المنحة القطرية لغزة، "الأموال تخضع لرقابة إسرائيلية في غاية الفاعلية، وهذه الرقابة أعلى وأكبر مقارنة لو أن الأموال دخلت بإشراف أبو مازن"، مشيرًا إلا أن الاحتلال هو من أعد القوائم التي تضم أسماء المستفيدين.