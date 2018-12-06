دريان واصل مشاركته بأعمال منتدى تعزيز السلم بالمجتمعات المسلمة بالإمارات

واصل مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ مشاركته في أعمال منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي يعقد في ​أبو ظبي​ برعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والتقى المفتي دريان على هامش المنتدى وزراء ومفتين من كافة أنحاء العالم وتداول معهم في الشؤون الإسلامية وتعزيز العلاقات والتعاون بين ​دار الفتوى​ في الجمهورية اللبنانية والمؤسسات الرسمية التي يمثلونها في دولهم.

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