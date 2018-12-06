دبور أطلع فتفت على الأوضاع الصعبة للاجئين الفلسطينيين

استقبل السفير الفلسطيني ​اشرف دبور​ النائب ​سامي فتفت​ ووضعه في صورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على ابناء ​الشعب الفلسطيني​ والمقدسات الاسلامية و​المسيحية​. كما اطلعه على الأوضاع الحياتية والمعيشية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في ​لبنان​.

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